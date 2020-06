„PUUDUTA MIND“ 136. SAADE | Vandenõuteooriate uurija Peeter Proos teab, miks vaktsineerimisteema meil juhtme kokku ajab 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on meie uue põlvkonna vandenõudeuurija ja portaali Vanglaplaneet omanik Peeter Proos.

Saates arutleme, kas meil on üldse poliitikuid vaja? Kas riigipiirid võiks olla lahti või kinni? Miks on ühed homode vastased, teised naisõiguslased, kolmandad vihkavad venelasi, neljandad vihakavad taimetoitlasi jne? Miks on nii, et kui maailmas midagi jahmatavat sünnib, siis paljud ei taha sellest mitte midagi teada ega kuulda ja peidavad pea pigem liiva alla? Mis juhtuks, kui Eesti dekriminaliseeriks kanepi ja see oleks nüüd kõigile mugavalt saadav? Kas maaväline elu on olemas? Miks vaktsineerimisteema meil juhtme kokku ajab?

