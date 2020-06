FOTOD | Räämas kuur, kust leiti naise surnukeha, on kodutute punker 

Filtri tee ja Juhkentali tänava nurgal asub osaliselt põlenud ja lagunev majavare, mille aknad on laudadega kinni löödud. Räämas hoone on nii seisnud juba aastaid, mistõttu meelitab see ligi kodutuid, kes üritavad endale kesklinna rajoonis ööbimiskohta leida. „Alles kaks nädalat tagasi murti keldrisse sisse,“ räägib Aire, kes üürib korterit hoone paremas tiivas, kus elada on veel võimalik. Samuti on Aire kuulnud, et pühapäeval leiti kõnealuse maja ligidal asuvast vanast ja lagunevast puukuurist naisterahva vägivallatundemärkidega surnukeha.