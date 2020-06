Eesti uudised Terviseamet ja valitsus murravad piike koroonameetmete pärast. Jürilo: kriitika jõuab meieni kaude Marvel Riik , täna, 17:04 Jaga: M

Välisminister Urmas Reinsalu tahaks, et igaüks saaks soovi korral teha kodus kiirtesti, mis näitaks, kas inimene on koroonaviirust põdenud. Terviseamet peadirektor Merike Jürilo sõnul pole seda soovi võimalik täita - Euroopa turul ei ole sellist testi, mida võiks lubada inimestel kodus teha. Foto: Kollaaž (Rauno Volmar / Ekspress Meedia, Martin Ahve)

Terviseameti ja valitsuse vahel pole usaldust. Kui üks vaatab koroonameetmetes lühikest perspektiivi, siis teine lähtub pikemast. Nii ongi teki enda poole sikutamine lõppenud sellega, et see sootuks katki rebenes. Lähinädalad otsustavad, kas ja mis ümberkorraldusi see sotsiaalministeeriumi allasutusele tähendab.