Epiim toob juustutootmisesse uue rohelise ajastu 

Kvaliteetse juustu valmistamise eelduseks on läbi aegade olnud puhas piim, tugev ja terve piimakari ning hoitud keskkond. Epiima ühistu liikmetel on 200 piimafarmi, mis on koduks 15 000 lüpsilehmale. Epiim alustas juba 2000. aastal kvaliteedi- ja motivatsiooniprogrammiga Tegija Farm, mis tänaseks sisaldab kliima ja loomade heaolu eesmärke ning kannab uut nime: Hooliv Farm programm.