Riigikogu eelarvekomisjonile annavad aru ministrid Kiik, Aller ja Siem 

Kiik: haigekassa kulud on oodatust väiksemad, töötukassal mitte

Sotsiaalminister kandis ette, et haigekassas olid koroonaviiruse puhangu kahjud väiksemad sellest, mida valitsus kartis. Sellepärast on jäänud üle ka osa 100 miljoni eurosest toetusrahast, mis haigekassa sai. Kiige sõnul jääb hinnanguliselt pool alles. Kuna maksulaekumine on sellel aastal kriisi pärast palju väiksem, siis on Kiige sõnul võimalik selle kaudu haigekassa eelarve oodatav miinus ühendada toetuse ülejäägiga.

Töötukassa netovara väheneb tänavu umbes poole miljardi euro võrra, millest suure osa ampsavad kriisi ajal välja makstud töötasu hüvitised. Kiige sõnul on perioodil märts kuni juuni oodatav kulu palgahüvitistele umbes 330 miljonit eurot, kuigi loodetakse väiksemat numbrit. Kui see summa tuleb siiski nii suur, siis peab töötukassa hakkama kasutama raha ka valitsuse reservist ja neile on selleks puhuks ette nähtud lisatoetust umbes 36 miljonit eurot.

Aller: MESis on asi väga aktiivselt käima läinud

Maaeluminister teatas, et MESi toetusmeede on käima lükatud ja praegu on avalduste esitamise voor. Laenude osas on Alleri sõnul kokku 44,2 miljoni euro jaoks taotlusi saadetud ja sellest 23 protsenti on olnud põllumajanduse valdkonnast. Seda, kui paljud taotlused MES tagasi lükkab, ei osanud Aller hetkel öelda. „Näeme, et praegu on väga aktiivselt asi käima läinud. Praegu on veel külviaeg, aga kui tuleb koristusaeg, siis need toetuste taotused ilmselt kasvavad. Peame arvestama, et ka piimakasvatajatel võib tekkida varsti seis, kus nad peavad MESilt abi taotlema,“ seletas Aller.

Ligi pinnis Allerit ka maasikakasvatajte osas. „Ütle, mis olukord siin siis ikka on, kas maasikakasvatajatel on lootust hooajatöölisteks. Me näeme, et eesti tööturg ei tööta. Palun räägi mulle päriselt, mitte seda juttu, mida Ratas alati vastab,“ küsis ta. Alleri sõnul on maasikakasvatajate küsimus igal nädalal valitsuse laual. Alleri sõnul ollakse valmis ka kasutama kohapealset tööjõudu ja eestlastest tööjõu abil ikkagi maasikad ära korjata. Kiik täiendas, et riik tahab hakata pakkuma ka töövahenduse lisateenust nendele välismaalastele, kellel ühes põllumajandusettevõttes hooajatöö läbi saab ja kes saaksid minna kuhugi mujale veel tööampse tegema.

Siem: KredEx veel toppab