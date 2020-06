OTSE | Riigikogu eelarvekomisjonile annavad aru ministrid Kiik, Aller ja Siem 

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul ei ole täitunud ootused, et riigi tugi majandusele on kiire, ajutine ja täpne.

“Oleme juhtinud tähelepanu, et laenugarantiid kui kõige mahukam kriisimeede ei ole toonud majandusse lubatud lisaraha, sest tingimused ei vasta majanduse riskidele,“ ütles komisjoni esimeees. „Nüüd on sarnaste seisukohtadega pöördunud valitsuse poole Eesti Pank ja ettevõtlusorganisatsioonid.“

Ligi sõnul valitsus on suhteliselt rohkem soosinud otsest laenamist, kuid selleks pädevuse loomine riigile ei tundu realistlik. Samas hakkab otsa saama palgatoetuste aeg ja nende tingimusi tuleb hakata piirama. „Tänasel istungil loodame kuulda valitsuse kavadest sellest olukorrast välja tulekuks,“ lausus Ligi.

Selle aasta esimeses kvartalis oli Eestis majanduslangus 0,7 protsenti, mis on 3,7 protsendine langus võrreldes eelnenud kvartaliga. Meie esimese kvartali kukkumine oli veidi võrreldes näiteks Soome, Leedu ja Rootsiga. Samas on see väiksem majanduslangus, kui võrrelda meid Läti, Saksamaa ja Prantsusmaaga.