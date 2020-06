OTSE | Milline on tänavuse aasta parim roheidee? 

„Teisipäeval saame Negavati erilisele virtuaalsele hooajale panna väärilise punkti superfinaaliga. Tegemist on suurejoonelise otseülekandega, mida on põnev jälgida kasvõi kodust, pargist või töölt arvuti tagant. Üritusel tutvustavad meeskonnad videosilla vahendusel oma ideed ja vastavad žürii uurivatele küsimustele. Samuti näeb ideid tutvustavaid videosid ning külla tulevad ka eelmise aasta esikolmikusse tulnud meeskonnad,“ kirjeldab superfinaali Negavati projektijuht Anni Raie .

„Negavatile omaselt on ka tänavused ideed eriilmelised – leidub nii mahukaid insenertehnilisi projekte kui ka keskkonda säästvaid käsitööprojekte,“ sõnab Raie, lisades, et kõik algselt ainult paberil olnud ideed, on jõudnud vähemalt prototüübi tasandil tõeliseks. „Väga raske on ennustada, kes võiksid esikolmikusse maanduda. Žüriil on ees keeruline valik,“ lisab ta.