Kuidas tehnoloogia areng tulevikus online-kasiinosid mõjutama hakkab? 

Järgnevas artiklis vaatame, kuidas uued tehnoloogilised lahendused online-kasiinode turgu mõjutada võivad ning mida paari aasta jooksul kasiinodelt oodata võiks.

Mobiilsed kasiinod

Mobiilsed kasiinod on olemas juba mõnda aega ning ilmselgelt pole need kuhugi kadumas. Aina enam teenusepakkujaid suudab oma veebilehti või aplikatsioone ka mobiilis mugavaks teha. Paljud Eesti online kasiinod on näiteks hakanud oma tooteid pakkuma registreerimisvabalt. Kontovaba mängimise alustamine tagab mugavaima viisi, et oma nutitelefoniga lemmikmängu harrastada.

Lisaks veebilehtedele on mängud kohandatud nii, et neid oleks mugav ka mobiilis harrastada. Parimad on tehtud sedamoodi, et sul ei ole mängimiseks vaja liigutada muud kui oma pöialt.

Kui eelnevalt keskenduti aplikatsioonidele, siis praeguseks hetkeks on paljud internetikasiinod aru saanud, et selle allalaadimine on kliendile üpriski tülikas (pidevad uuendused asja paremaks ei tee). Niisiis on enamus veebikasiinosid hakanud taaskord keskenduma oma veebilehe, mitte aplikatsiooni mobiilsemaks tegemisele.

Virtuaalreaalsus

Virtuaalne tehnoloogia pole maailmas pikalt kasutuses olnud, kuid ilmselt on enamik meist sellest kasvõi midagigi kuulnud. Virtuaalreaalsus on ülipõnev ning meelelahutuslik ajaveetmisviis – see pakub inimesele võimalust luua mingisugune oma maailm ning kogeda nagu ta oleks päriselt selles olemas. Ka paljud netikasiinod on hakanud nüüd taolise lahenduse poole vaatama ning üritavad seda oma teenustes ära kasutada.