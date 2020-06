OTSEBLOGI | Minneapolises puhkenud vägivaldsed rahutused levivad kogu USAs 

25. mai õhtul laekus Minneapolise politseile teade, et mustanahaline mees üritas linnas asuvas väikepoes kauba eest valerahaga tasuda. Kõnealuseks isikuks osutus 46aastane George Floyd. Peagi saabusid sündmuskohale politseipatrullid ja Floyd võeti kinni. Internetis levivad videod, milles kujutatakse olukorda, kuidas politseinik Derek Chauvin surub põlvega Floydi kaelale. Viimane palus korrakaitsjat, et too teda ei tapaks, korrates järjepidevalt, et ei saa hingata. Peagi kinnipeetu enam ei liigutanud ning kohale ilmus kiirabi. Haiglas kuulutati mees surnuks.