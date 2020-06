Riina Solman | Perepilet hõlmaku kõiki alaealisi lapsi 

Äsja lõppenud ja peatselt avaldatavast Pere Sihtkapitali tellitud Noorte pereuuringust näeme, et koguni 56 protsenti 16-19 aastastest noortest näeb ideaalses peres kahte last. Vaid 26 protsenti vastanud noortest tunneb soovi saada kolm või enam last – seda on poole vähem, kui täna pereloome eas oleva põlvkonna puhul. Samas on 50 protsendil vastanud noortest kaks või rohkem õde-venda, mis tähendab, et nad ise kasvavad lasterikkas peres. Kas muutunud ideaalpere ettekujutuse põhjus võib olla selles, et noored on tunnetanud enda võimaluste piiratust ning soovivad seda tuleviku valikuid tehes vältida? Või on selles vanuses noortel siiski veel raske end lapsevanema rollis ette kujutada ning hiljem soovid muutuvad? Igal juhul on see riigi jaoks oluline signaal, et erineva laste arvuga peredele võrdsete võimaluste tagamine peab olema perepoliitika kujundamisel prioriteediks, sest pool meie riigi järelkasvust tuleb lasterikastest peredest. Kaks last peres ei vii Eestit edasi. Nii me ei kesta.