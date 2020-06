KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 6,26 miljonit diagnoositud nakatunut, 373 000 surma ja 2,84 miljonit tervenenut. Brasiilias üle poole miljoni haigusjuhtumi 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 837 170. Eile tuvastati riigis 20 350 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 11 riiki: Brasiilia (514 992), Venemaa (405 843), Hispaania (286 509), Suurbritannia (274 762), Itaalia (232 997), India (190 622), Prantsusmaa (188 882), Saksamaa (183 494), Peruu (164 476), Türgi (163 942) ja Iraan (151 466).

Venemaal teatati eile 9268, Brasiilias 16 409 uuest nakatunust. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Tšiili, Kanada, Mehhiko, Saudi Araabia, Hiina, Pakistan, Belgia ja Qatar. Uueks koroonaviiruse epitsentriks on kujunenud Ladina-Ameerika. Euroopas on tuvastatud kokku üle 2 miljoni nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 106 195. Eile lisandus 638 surma. Teisel positsioonil on Suurbritannia 38 489 ohvriga. Neile järgnevad Itaalia (33 415), Brasiilia (29 341), Prantsusmaa (28 802), Hispaania (27 127), Mehhiko (9930), Belgia (9467), Saksamaa (8605) ja Iraan (7797). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 17 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud üle 173 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Venemaa (405 843/4693), Rootsi (37 542/4395), Soome (6859/320), Leedu (1675/70), Läti (1066/24).

Austraalias on haiglaravil vaid 21 Covid-19 patsienti

Austraalia on koroonaviiruse vastu edukalt võidelnud. Riigis tuvastatud 7200st nakatunust on 92% paranenud. Praegusel hetkel on Austraalia haiglates kokku vaid 21 Covid-19 patsienti. Kuna kohalike ekspertide arvates on suurem oht möödas, hakati juuni esimesel päeval erinevates osariikides põhjalikult piiranguid leevendama.

Rahvarohkeimas Uus-Lõuna-Walesi osariigis avati ilusalongid, muuseumid, raamatukogud, avalikud ujulad jpm. Nüüdsest on lubatud ka igasugune reisimine osariigis. Pubid ja restoranid peavad veel külastajate arvu piirama. Mitmes teises osariigis lubati kuni 20 inimesega kokkusaamised. Teatavasti vähendatakse sel nädalal piiranguid veelgi.