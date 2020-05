Juhtkiri | Maasikakasvatajate vastu maksuameti abiga? 

Et õige hõlma ei hakka teatavasti keegi, saab huvitav näha olema, kes sellistest ähvardustest suurimat kahju kannab. Ebakõlasid – näiteks tööjõumaksude ja väidetavalt makstavate palkade vahel – uurida muidugi tuleb ja loodetavasti uurib maksuamet ebakõlasid niigi, ootamata ministrilt ära suuniseid, millist konkreetset tootjat pitsitada tuleb. Kui maksuameti valim saab hõlmama üksnes võõrtööjõudu kasutavaid ja PR-firmasid palganud maasikakasvatajaid, keda peab kahtlaseks kontingendiks ka siseminister Mart Helme, siis võib oodata suuremat sahkerdamist hoopis kohalikele makstavate palkadega. Poliitiliselt kallutatud uurimisest tuleks igal juhul hoiduda. Ja kui maksuameti uurimisest peaks selguma, et ebakõlade juurpõhjuseks on tööjõuturul tegutsevad vahendusfirmad, mille peened skeemid solgivad turgu muudes sektoriteski, kas vastutuse võtab siis maasikakasvatajatevastase võitluse kõrvalt oma tööpõllu soiku jätnud siseminister?

Kui reidide-kontrollide käigus selgub aga, et väidetavalt väga kõrge ümbrikupalga risk ongi selles põllumajandusharus realiseerunud, siis au ja hiilgus EKRE-le, kes on selle paljastamise ette võtnud kahaneva toetuse kiuste. Probleemi saab päriselt lahenenuks lugeda aga alles siis, kui eestimaine mari tänavu põllul massiliselt hukka ei lähe ja veel parem, kui abikäe saavad ulatada mujal rakenduseta jäänud kohalikud. Et maksumaksjad nn maasikasõjast ikka eluga välja tulevad, on korralikku maksulaekumist ootava ministrigi huvides.