Seisukoht | Pidu koroona ajal 

Koroonaviirus on koolerabakteri kõrval väike tegija. Paraku on meil viirusega seotud surmajuhte pühapäevase seisuga 68 ning registreeritud nakatunuid miljoni elaniku kohta 1409. Aga võiks olla nagu Leedus või Lätis, kus vastavad arvud on 24 ja 565. Ja seda vaatamata Riia lennujaamale.

Iga vähegi mõtlev inimene saab aru, et Eesti kurva statistika taga on meie ametnike pehmelt öeldes küündimatus. Samal ajal kui Itaaliast kostusid surijate oiged, mängiti siin terviseameti loal võrratut võrkpalli. Aga paistab – nagu on tavaks saanud –, et siinmail ei vastuta poliitikud ega ka kõrged riigiametnikud mitte millegi eest.

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo jõudis õõvastava järelduseni, et maksumaksja peaks ametile andma veel neli miljonit eurot, et palgata juurde kümneid ja kümneid ametnikke. Selline mõttekäik ajab ka viisaka inimese viisakalt vanduma. Lätis saadi viirus edukalt kontrolli alla mingite meeletute miljonisüstideta. Koroonakogemus näitab taas ilmekalt, et kõige suurem oht tervishoiule on terviseametnikud.