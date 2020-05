Züleyxa Izmailova | Milleks meile roheline pealinn? 

Tallinnas on tihti olukordi, kus lapsevankriga pole võimalik tänaval turvaliselt liikuda, sest asfaldist turritavad välja postid, mille on keegi prjekteerinud keset teed. Või on jalgsi liiklejatele mõeldud tee nii kitsas, et peab palvetama, et nurga tagant tulijaga laupkokkupõrkesse ei satu. Ka bussi ronimine lapsekäruga on omaette ooper. Juht peatab bussi nii, et ooteplatvormi ja bussi vahele jääb suur vahe. Vankri lükkaja peab siis tõstma vankrit koos lapsega nii, et vankri esirattad kuidagi bussi saada. Bussist mahatulek on sama keeruline, kui juhil puudub oskus või tahe väikelaste ja nende saatjatega arvestada. Aga kui bussi soovib saada tandemkäruga ema või ratastoolis vanem inimene?