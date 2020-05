Maailm Crew Dragon saadeti õnnelikult teele kosmosejaama Tõnis Erilaid , täna, 18:53 Jaga: M

USA MURRAB VENEMAA MONOPOLI: Laupäeval startisid astronaudid Robert Behnken (esiplaanil) ja Doug Hurley Elon Muski firmas Space X tehtud raketi ja meeskonnakapsliga rahvusvahelisse kosmosejaama.NASA astronauts Douglas Hurley and Robert Behnken head to launch pad 39 to board a SpaceX Falcon 9 rocket for a second launch attempt on NASA?s SpaceX Demo-2 mission to the International Space Station from NASA?s Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. May 30, 2020. REUTERS/Joe Skipper Foto: Reuters/Scanpix

Elon Muskil oli reedel põhjust muretsemiseks: tema hiidraketi Starship prototüübi maapealsetel katsetustel kärgatas plahvatus, mis muutis katseväljaku tulemereks. Järgmisele päevale kavandatud kahe astronaudiga Crew Dragon kapsli testlennule saatmine rahvusvahelise kosmosejaama poole sõltus aga ilmast, mis oli juba korra stardi edasi lükanud.