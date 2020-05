Pärnumaal Maima külas põleb 45 hektarit turbaraba 

Põhja-Pärnumaa vallas Maima külas toimuva rabapõlengu suuruseks on hetkel mõõdetud umbes 45 hektarit. Suure tuule tõttu levib tuli aga kiiresti edasi ning põlenguala suurus ei ole lõplik. Hetkel on tuli levinud Lavassaare järveni.

Tulekustutustööd on väga keerulised pehme pinnase tõttu ning ligipääsetavus põlengukolletele on raskendatud. Põleng on intensiivne ning lõplik tulejoonele piiri saamine võib võtta aega pikalt, sest ala on suur ja ligipääs keeruline.