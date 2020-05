Andrus Karnau: riigil pole projekte, kuhu raha kiires tempos investeerida 

Saates tuli teemaks Eesti otsus võtta läbi 10-aastase võlakirjaemissiooni miljard eurot laenu. Karnau sõnul on selle juures üheks probleemiks, et riigil pole projekte, kuhu raha kiires tempos investeerida. "Selle miljardi laenamise puhul valitsus võib sellest küll rääkida, et me oleme valmis laenama, et riigipoolsed investeeringud elavdavad ehitussektorit ja aitavad majanduselt tervikuna majanduslangusest üle saada," vahendab Karnau sõnu ERRi uudisportaal.