Martin Helme maasikakasvatajatele: te rikkusite seadust või blufite tööjõuvajadusega. Valetajad olete igaljuhul! 

"(Maasikakasvatajad) Käivad ringi nädalate kaupa, taovad vastu rinda ja ütlevad, et kuskilt ei ole võtta 1500-eurose palgaga inimest. Vabandust, mis 1500-eurose palgaga inimest? Aruanne näitab, et eelmisel aastal oli arvel kolm miinimumpalgaga inimest," ütles Martin Helme, kelle sõnul on näha, et sektoris makstakse ümbrikupalku.

Rahandusministri sõnul peaks Maksu- ja tolliamet maasikakasvajatad pihtide vahele võtma. "Kui on tekkinud selline väga selge olukord, siis see vilgutab häiretuld. Seal on väga kõrge ümbrikupalga risk," lausus Martin Helme. "Kui me lepime ümbrikupalgaga, siis oleme sarnane riik nagu Ukraina, kust need inimesed põgenevad."