Viljandimaal põles mets ja hävisid elektripostid 

Päästeameti pressiesindaja sõnul leiti eest kolm tulekollet, mis on praeguse seisuga kontrolli alla saadud. Hetkel päästjad loputavad tulepesasid.

Olukorra muutis esiti keerulisemaks see, et tuli põletas läbi ka elektriliine. Nii tuli päästeoperatsiooni kaasata ka elektrikud.

Päästeameti pressiesindaja sõnul on ka teistest piirkondadest tulnud teateid pisemate süttimiste kohta, kuid hetkel on olukord kontrolli all.