Eesti tõi julgeolekunõukokku Eurovisioni 

Eesistumine ÜRO julgeolekunõukogus tähendab sõrmeotsast endale südamelähedaste teemade ajamist – peaminister Jüri Ratase sissejuhatusel arutati julgeolekunõukogus 22. mail küberteemasid – ning valdavalt juba ammu paika pandud ajakavade järgimist – näiteks tähistati 8. mail 75 aasta möödumist teise maailmasõja lahingute lõpust Euroopas. Need kaks sündmust jäävad diplomaatidele üle maailma Eesti eesistumisest ilmselt ka enim meelde.

Miks? Sest Eesti tõestas Kultuurikatlas paiknevast stuudiost läbi viidud kõrgetasemelise otseülekandega, et koroonaaegsed koosolekud ei pea olema kohmakad. Eestis nägid ülekannete produtseerimise ja tehnilise poole pealt vaeva kümned inimesed, ning kuna üle maailma piisas üritustel kaasa löömiseks vaid arvuti avamisest, lõid neil kaasa kümned ministrid – nii kõrgetasemelisi kohtumisi julgeolekunõukogu ajaloost New Yorgis ei mäletatagi.

Veebiürituste edukuse ja osalejate kõrge taseme tõttu, võib oodata, et tulevikus tehakse veel taolisi kohtumisi. Läbivaks normiks see aga kindlasti ei saa, sest julgeolekunõukogu töötab kõige paremini tagatubades ja koridoris toimuvate vestluste põhjal ja seega oodatakse pikkisilmi, mil koroonakriis lubab taas füüsiliselt kokku saada.

Arvutiekraanide süüks tuleb panna ilmselt ka Eesti suurimat ebaõnnestumist maikuu jooksul – vaatamata püüdlustele ja kooskõlastamistele, pole julgeolekunõukogu jätkuvalt võtnud vastu püsivat resolutsiooni koroonaviiruse teemadel. Hiina ja USA arvamused on selleks liialt puseriti – ning aina rohkem suhted sassi lähevad. Veebi ja telefoni teel vestlusi pidades pole Eesti ja tema liitlaste diplomaadid suutnud neid erimeelsusi siduda, kuid New Yorgist kostvate arvamuste järgi võinuks minna sootuks teisiti, kui vaid saanuks inimestega kohtuda ja silmast-silma rääkida. Eestilt võtab tähestiku järjekorras liikuva julgeolekunõukogu juhtimise üle Prantsusmaa ning juuli kuulub sakslastele – Euroopa Liidu riigid kutsuvad seda ise „Euroopa kevadeks“. Teine ja viimane Eesti eesistumine on kavas tuleval suvel.