Eesti uudised PIILUME MINISTRITE RAHAKOTTI: kes teenis Jüri Ratasest peajagu rohkem? Kellel on suurimad laenud? Priit Pärnapuu , täna, 13:08 Jaga: M

Justiitsminister Raivo Aeg kätleb president Kersti Kaljulaidiga 2019. aasta aprillis, mil Jüri Ratase teine valitsus astus ametisse. Foto: Martin Ahven

Kõigil ministritel on ühesugune põhipalk – pea 1000 eurot kuus vähem kui peaministril. Kuid eelmise aasta valimised tõid valitsusse mitmeid uusi nägusid, kellel varem polnud ministriväärilist sissetulekut. Samuti võib lisaks ministri töötasule leiduda muid rahaallikaid ning ministeeriumites makstakse ka erineval määral preemiaid ja muid lisatasusid. Nii selgubki, et ministrite rahakukrud on väga erineva kaaluga ning peaminister Jüri Ratas pole kaugeltki jõukaim.