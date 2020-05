FOTOD JA VIDEO | Klooga rabas põleb 100 hektarit metsa 

Sündmuskohal kinnitati kõrgeim väljasõiduaste ning reageeritud on suurte jõududega. Kuna puhub ka tugev tuul, võib tulekahju levida äärmiselt kiiresti. Suits on levinud ka Läänemaale.

Põlengu intensiivsus on õhtuks vähenenud, kuid päästetööde juhi Leonid Pahhutši sõnul võib lõplik kustutamine veel pikalt aega võtta, sest ala on suur, raskesti ligipääsetav ning kohati on põleng läinud pinnasesse. Tulekahju tekkepõhjus ei ole teada.