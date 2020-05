Microsoft asendab ajakirjanikud robotitega 

"See on demoraliseeriv, kui arvatakse, et masinad võivad meid asendada, kuid nii läheb," rääkis üks koondamisega silmitsi seisev ajakirjanik. Mõned koondatud ajakirjanikud hoiatasid, et tehisintellekt ei pruugi olla rangete toimetusjuhistega täielikult kursis ja võib sobimatud lood läbi lasta.