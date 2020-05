Vanalinna Seltsi liige: olen külalistele tunde selgitanud, et koridoris ei suitsetata ja prügikott ei käi ukse taha 

Linnavalitsuse ettepaneku kohaselt peaks nüüd külaliskorteri pidaja saama oma ettevõtluseks 2/3 ühistu liikmete nõusoleku, sest massiline külaliskorterite pealetung mõjutab linnaelu rohkem, kui esmapilgul paistab.

"Ajalugu on selline, et elanikud on välja kolinud, hakanud ise külalistele üürima, ja ühel hetkel, kui asi hakkab arenema, on lühimajutuse firmad need kokku ostnud," väitis Jehe.

"Mida rohkem leidub majas lühimajutuse kortereid, seda vähem tahavad sinna minna püsielanikud. Kust see piir jookseb, mis lahutab hotelli elamust? Kui tunnetuslikult märkad, et neljandik kuni viiendik kortereid on maja lühimajutuse päralt, siis on see juba väga hotelli moodi. Elanikud sinna enam kortereid ei osta, vaid kipuvad välja kolima."

Jehe viitas veel, et majas asuvad külaliskorterid langetavad teiste elanike jaoks nende kinnisvara väärtust igas mõttes. Sageli ei peitu näilise korratuse taga isegi külaliste viisakusetus või lohakus, vaid kultuurilised erinevused. Kui kümnene seltskond üürib ühe korteri, võtmeid on üks ja öösel hakatakse ükshaaval linna pealt ulualla tilkuma, siis ei tajuta, et see võiks kuidagi ümbritsevaid häirida.

"Kui sa ostad korteri, siis eeldad, et see on ikkagi kodu," lausus Jehe. "Ühistutes ikka tekib konflikte ja väikesi hõõrumisi, kui puhas see koridor peab olema. Ja kuidas võib asju siia-sinna jätta. Ja nüüd sa kujutad ette, et see on osaliselt hotell. Hotelli külastaja on seal kaks päeva ja rohkem võib-olla mitte kunagi enam. Tema vaade on hoopis teine kui püsielanikul ja firma, kes on selle korteri omanik – teda lihtsalt pole seal. Olen kokku tunde kulutanud, et teha külalistele selgeks, et koridoris ei suitsetata ja prügikott käib prügikonteinerisse, mitte ukse taha."