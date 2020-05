Eesti uudised Algaval suplushooajal tõuseb seiratavate veekogude arv Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 15:57 Jaga: M

Stroomi rand Foto: Erki Pärnaku

Suplushooaja avamiseks 1. juunil on tänase seisuga valmis 53 supluskohta, mille rannad on heakorrastatud ning mille veekvaliteet on kõikjal nõuetele vastav. Veekvaliteedi seiret tehakse kokku 85 supluskohas, neist 37 on mererannad ja 48 siseveekogu. Esmakordselt on vee kvaliteet jälgimise all üheksas uues supluskohas.