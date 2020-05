Surve üürihindadele pealinnas püsib 

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompargi sõnul vaatavad mõned üürileandjad lootusrikkalt suve poole ja ootavad turismi taastumist, kuid see ootus pole eriti realistlik.

Kui need, kes on soetanud omale suure tootlusega lühiüüriks kasutatavad korterid, jäävad laenude maksmisega hätta, on nad sunnitud korteri müüki panema.