Uuring: Rootsis pole õnnestunud karjaimmuunsust tekitada, Stockholmis on antikehad tekkinud kõigest 7,3% elanikel 

Valitsuse korraldatud uuringute tulemused näitasid, et Stockholmis on aprilli lõpuks koroonaviiruse antikehad tekkinud kõigest 7,3% elanikel.

Rootsi peaepidemioloogi Anders Tegnelli sõnul on tulemus pisut väiksem, kui nad oleks arvanud, kuid lisas, et selline oli seis paar nädalat tagasi. Ta usub, et nüüdseks on viirusega kokku puutunud pisut rohkem kui 20% Stockholmi elanikest. Samas tunnistas ta, et rahvatervise agentuur oli ennustanud, et 1. maiks on nakatunuid umbes 25%, ka matemaatikaprofessor Tom Britton, kes aitas prognoosimudelit koostada, tõdes, et uuringu tulemused on üllatavad.

See võib tähendada, et arvutustulemused on valed, mis on võimalik. Kuid sel juhul oleksid need üllatavalt valed. Teine variant on, et nakatunuid on rohkem kui neid, kel on tekkinud antikehad," lausus Britton ajalehele Dagens Nyheter.

Aprillis oldi ennustatud, et maikuuks on viirusesse nakatunud kolmandik Stockholmi elanikest ning juuni keskpaigaks on immuunsuse saavutanud 40-60% inimestest.

Rootsikeelse uuringuga on võimalik tutvuda SIIN.