USAs on rahutused levinud üle terve riigi, Detroidis lasti maha 19aastane mees 

Rahvarahutused põhjustas mustanahalise Floydi surm. Politseinik oli põlve surunud 46aastase mehe kaelale kaheksaks minutiks, kuni too lämbus. Minneapolise politsei selgitas, et tema peatamise ajendiks oli pettuse, täpsemalt valeraha kasutamise kahtlus ühes lähedalasuvas nurgapoes. Ühtki relva tal teadaolevalt polnud. Endisele politseinikule Derek Chauvinile, kes pärast intsidenti mõistagi ametist vabastati, esitati süüdistus kolmanda astme mõrvas ja teise astme tapmises. 44aastast Chauvini ootab maksimaalne karistus ehk 35 aastat vabadusekaotust.

Pärast juhtunut on USAs mitu päeva toimunud rahutused, mis on levinud Minneapolisest üle terve riigi.

Minneapolise korrakaitsjad on arreteerinud mitu inimest, kes on eiranud käske rahvamassidest eralduda.

"Lahkuge Fift Precinctist kohe, et sõdurid ja politseinikud saaksid ala vabastada ja rakendada liikumiskeeldu," kirjutas Minneapolise avaliku julgeoleku osakond Twitteris, lisades, et korrakaitsjaid on selles piirkonnas 350.

CNNi reporter Sara Sidner teatas Minneapolisest, et politsei kasutab rahvamasside laialiajamiseks kummikuule ja pisargaasi. Sajad politseinikud on tänavatel, seistes vastu meeleavaldajatel. "Oleme kuulnud, kuidas inimesed ütlevad, et nad ei kavatsegi selle nimel võitlemisest loobuda, sest neile tundub, et neid pole piisavalt kuulda võetud ning käiku lastakse kõik emotsioonid," lausus Sidner.