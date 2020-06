Häädemeestes kadunud 85aastane naine leiti alajahtununa ja vajab arstide hoolt 

„Mees leidis naise tühjalt seisva maja hoovist abitus seisundis ning andis sellest kohe häirekeskusele teada. Naine viidi haiglasse ning on arstide hoole all. Meedikute sõnul oli naine alajahtunud ja on praegu raskes seisundis," sõnas Lensment.

Ta lisas, et Jaagupi küla on umbes viis kilomeetrit eemal Salme elukohast Kabli külast. "Praegu ei ole meile teada, mis ajast naine võis leidmise kohas olla. Teada on, et see koht oli otsijate poolt varasemalt läbi vaadatud, kuid samas oli meil erinevate vihjete põhjal alust arvata, et ta liikus ringi. Esmaspäeval jõudis politseini kaamerasalvestis, millelt on näha, et Salme liikus neljapäeva, 28. mai hommikul Kabli külas," sõnas politseinik.