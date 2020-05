Vareste tapjat ootab politseitrahv 

Kolmapäeva õhtul hakkasid sotsiaalmeedias ringlema pildid surnud või tapetud varestest, kes olid riputatud Läänemere tee 31 asuva koolistaadioni aiale. „Juhtumid, kus loomad või linnud saavad vigastada või hukkuvad, tekitavad muret – loomade ja lindude väärkohtlemine on lubamatu,“ ütles Ida-Harju politseijaoskonna ennetusspetsialist Teili Piiskoppel. Politsei sai väljakutse Läänemere teele kolmapäeval kella 20 paiku ja suhtles tunnistajatega. Juhtumi kõigi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud väärteomenetlus. Sellise teo eest ootab süüdlast rahatrahv.

Kõikidel, kel on infot vahejuhtumi kohta, palub politsei ühendust võtta piirkonnapolitseinikuga e-postil maksim.ramazanov@politsei.ee või helistada politsei –ja piirivalveameti infotelefonil 612 3000.