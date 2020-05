Harjumaal Jõelähtme vallas hukkus elumaja tulekahjus vanem meesterahvas 

Päästeamet paneb südamele, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur ning arvestada tuleb sellega, et tulekahju areneb eluohtlikuks väga kiiresti! Veendu, et sinu suitsuandur on töökorras! Suitsuanduri korrasoleku kontrollimiseks vajuta testnuppu, mille järel peab kostuma häiresignaal. Vajaduse tekkimisel vaheta viivitamatult anduri patarei ning paigalda andur kohe lakke tagasi. Elu päästab tulekahju käest ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.