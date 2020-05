Donald Trump lõpetas keset globaalset pandeemiat USA suhted WHOga 

Trump teatas 19. mail, et peatab ajutiselt WHO rahastamise, kui nad ei muuda oma käitumist järgmise 30 päeva jooksul. Ometi kõigest 10 päeva hiljem, 29. mail teatas USA president, et USA lõpetab WHO-ga igasuguse suhte ning reedesel pressikonverentsil heitis ette, et organisatsioon ei võtnud vajalikke samme oma tegevuse muutmiseks.

Trump lisas: "Hiinal on täielik kontroll Maailma Terviseorganisatsiooni üle, panustades iga aasta 40 miljoni dollariga võrreldes USAga, kes maksab iga aasta umbes 450 miljonit. WHO lasi Hiinal maailma koroonaviiruse kohta eksitada. Viirus on võtnud loetamatul hulga elusid ning on tekitatud märkimisväärset majanduslikku kahju."

USA toetab iga aasta WHO-d umbes 450 miljoni dollariga. Trump lubas reedel, et see summa suunatakse "teistele globaalsetele, kiireloomulistele ning vajalikele ülemaailmsete rahvatervise parendamise pingutustele".

Analüütikute ja ekspertide hinnangul on WHO ründamine ja Hiina süüdistamine koroonaviiruse levikus Trumpi üritus võtta süü endalt ära ja asetada see kellelegi teisele. USA on pandeemias kõige rohkem pihta saanud riik - koroonaviirus on võtnud rohkem kui 101 000 inimese elu.

Kuigi eksperdid süüdistavad peamiselt just Ameerika presidenti Covid-19 laastavas mõjus riigile, kes veel veebruari lõpus nimetas koroonaviirust "pettuseks" (hoax) ning lubas, et see haigus kaob kohe-kohe ära, siis Trump ja tema kõige suuremad toetajad riigi liidril süüd ei näe ning on tihti alusetult süüdistanud just WHO-d Hiinast tulnud andmete kinnimätsimises ja varjamises.

Enne Trumpi ähvarduste realiseerimist võrdlesid meditsiinieksperdid WHO-ga suhte lõpetamist akende eemaldamisega lennukist, mis on parasjagu 10 kilomeetri kõrgusel. Eksperdid ütlevad, et otsuse tagajärjed mõjutavad ülemaailmselt vastuhakku nakkushaigustele ning takistavad infoliikumist.