Lastevanemad distantsõppest: „Pole kunagi nii väsinud olnud. Jumal tänatud, et see läbi saab!“ 

„Minu lapsel ei olnud mitte üht videotundi. Kogu töö oli iseseisev ja käis õpikute-töövihikute abil või tuli vastuseid otsida internetist. Paar korda pöördusin ka mina õpetaja poole, sest ei osanud last aidata. Juhendamise asemel öeldi mulle, et me otsiks ise. See pole mingi tuumafüüsika, mida mina peaksin hakkama eraldi lahti seletama,“ kirjeldab Triinu.