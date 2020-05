Koeraomanikku rünnanud kuri kass viidi varjupaika 

Mai keskel läks kesklinnas elav naine oma taksikoeraga igapäevasele jalutuskäigule. Tavapärane oli ka see, et lemmik saatis naabermaja autode all pesitseva metsiku kassi poole paar haugatust. Paraku ei piirdunud asi seekord aga sellega. Nimelt oli hiirekuningal külaline ning nad tormasid koos auto alt välja ja kargasid rünnakule. „Üks kass tuli koerale kallale ja teine minule,“ kirjutas koeraomanik munitsipaalpolitseile tehtud avalduses. „Mind ründas kass ühe korra, kuid ta rippus küünte ja hammastega tükk aega mu küljes, ega lasknud lahti. Koera rünnati kaks korda.“ Kui kõik oli läbi, puhastas naine haavad ja läks koeraga loomakliinikusse kontrolli. „Ise käisin Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini keskuses, kus tehti lisaks läbivaatusele ka teetanusesüst.“ Naise püksidki said rünnaku käigus kannatada.