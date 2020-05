Eesti uudised Nagu vanasti: Tartu kesklinnas pole õlle hind muutunud, küll aga on lokaale vähemaks jäänud Asso Ladva , täna, 20:05 Jaga: M

GALERII

KEVADET NAUTIMAS: Enamik kohvikute kundesid sätib ennast värskesse õhku, sest siseruumidesse lubatakse nagunii vähe rahvast. Foto: Aldo Luud

Tartu Raekoja platsil ja selle lähikonnas ei ole õlle, kohvi ega toidu hind võrreldes koroonaeelse ajastuga suurt muutunud. Keset tööpäeva joovad inimesed pigem kohvi ja mahla, õllenautijaid on üksikuid. Vana ajaga võrreldes on muutunud see, et siseruumid on vastavalt 2 + 2 reeglile üsna tühjad. Enamik kundesid võtab einet või naudib jooki värskes õhus.