ÕLLE HIND REKORDMADAL: Tallinna Raekoja platsi söögikohtade hinnad kukkusid kivina Marvel Riik , täna, 19:55

EESTLASED, TULGE KÜLLA! Raekoja platsil on kodumaise rahva meelitamiseks menüüdes hindu langetatud pea poole võrra. Foto: Martin Ahven

„See jobu koroona võiks kaduda,“ poetab ettekandja Sergei, kes töötab Tallinna vanalinnas Raekoja platsil – kohas, mille on suviti vallutanud vabariigi suurimad turistihordid. Tänavu on lood teised. Ka ohkima võtvad hinnad on sel aastal platsi söögikohtadest minema pühitud. Turistide ootuses on tähelepanu suunatud kodumaa rahvale, mistõttu on menüüdes langetatud hindu poole võrra. Märkimisväärse hinnalanguse on teinud ka õlu.