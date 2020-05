Eesti uudised Jõhvis jälle jama: keskerakondlased võtavad oma mehe vallajuhi kohalt maha Asso Ladva , täna, 18:35 Jaga: M

„Olgem ausad, siin ei ole tegu muuga kui volikogu liikmete isiklike huvidega.“Max Kaur Foto: Teet Malsroos

„Max Kaur on Tallinna mees, Mustvee volikogu liige ja palka saab Jõhvist. Vallavalitsust sisuliselt ei juhita, abivallavanemad teevad ekslikke otsuseid, aga vallavanem ainult õigustab. See on valus otsus, aga see tuleb teha,“ põhjendab Jõhvi volikogu esimees Arthur Seppern, miks esitati neljapäeval vallavanemale Max Kaurile umbusaldusavaldus.