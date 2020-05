Moskva tegelik koroonaohvrite arv oli seni avaldatust enam kui kaks korda suurem

Esialgseil andmeil nõudis viirusest põhjustatud kopsuhaigus Covid-19 aprillis elu 639lt moskvalaselt. Nüüd aga selgus, et tegelik surnute number tol kuul oli hoopis 1561.

Linnavõim kinnitab, et uus number ei tekkinud mitte seetõttu, et seda varem varjati, vaid kajastab ka juhtumeid, kelle puhul polnud esialgu kindel, kas surm võis saabuda mõnel muul põhjusel. Moscow Times kirjutab, et kahtlused püsivad endiselt, sest kuigi Venemaal levib viirus meeletu kiirusega, Euroopa mastaabis kõige kiiremini, ent surnute ametlik arv tundub kahtlaselt madal. Lääne väljaanded, mis ametliku statistika kahtluse alla seavad, seisid silmitsi Kremli süüdistustega libauudiste levitamises. Mõnel hinnangul võib koroonaviiruse süül surnuid olla Venemaal lausa 70 protsenti enam kui ametnikud välja paista lubavad. Loe samal teemal täpsemalt SIIT.