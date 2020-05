Juhtkiri | Kallis Eesti 

Samas ei pruugi uues olukorras kõik sugugi valutult toimida, sest näiteks spaades soomlaste maitse järgi loodud paketid ei pruugi vastata eestlaste eelistustele. Juba on (mitte üksnes) spaad teada andnud, et pole põhjust oodata ka sooduspakkumisi. Võib küll mõista ettevõtete soovi asuda kiirkorras kasseerima eriolukorra ajal teenimata jäänud raha, kuid omamaistele klientidele jätab see suhu mõru maigu.

Varemgi on korduvalt jutuks olnud, et Eesti on puhkamiseks kallis riik, paljuski seetõttu, et teenus on olnud põhiliselt välisturistile orienteeritud. Kui pere kaalub, kas sama raha eest puhata nädalavahetusel Eestis või osta nädalane lennureis lõunasse, siis enamasti eelistatakse maailma avastamist. Eesti puhkekohad võivad jõuda raskesse seisu, kui siseturistile ümber orienteeruda ei soovita, kuid viiruse järellainetuse tõttu ei pruugi enam mitu aastat tulla ka välisturiste.