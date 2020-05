Top | Maasikakulakud ja külakurnajad 

Reps suvevaheaja kallal

Haridusminister Mailis Reps kriisisogases vees jälle piire nihutada, rääkides, et ametlikult on koolialgus küll 1.septembril, kuid tegelikult võib kooliga algust teha juba 15.augustil. See tähendaks, et Eestis platseeruks Euroopas kõige varasema koolialgusega riikide hulka. Alles see oli, kui Reps tahtis saada ainuõigust otsustada eksamite üle ka pärast eriolukorra lõppu.

Riigikontrolli tasalülitamine

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni likvideerimise plaani puhul pole välja tulnudki, millised on peaministripartei etteheited senise tegevuse suhtes, et paremaks tegutsemiseks on vaja ülesanded üle anda riigikontrollile. Erakondade ärritamise tõttu ei saanud Allar Jõks teiseks tähtajaks õiguskantsleriks. Nüüd peaks riigikontroll hakkama jõuliselt tuuseldama parteide rahakottides? Pigem ikka oodatakse, et riigikontroll ei näeks seda, mida komisjon on päevavalgele tirinud.

Kriisiga ratsa rikkaks

Nii nagu kriisi puhkedes ilmusid üleöö rikkaks saada soovijad, kes püüdsid nii riigile kui kõigile soovijaile kasvõi tolmumaske maha ärida, nii loevad nii mõnedki ka siseturisti lambaks, keda on vaja maksimaalselt pügada. Suureneva töötute arvu ja langevate palkade juures on omapäraseks äriideeks hindade kergitamine, et kärmelt palju raha teenida. Samas kriisid ongi ajaks, kus tervetest sektoritest õhk välja lastakse.

Värsket viirust Soomest