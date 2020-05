Eesti uudised „Maarahva murede muretsemisest pole midagi alles. EKRE on puhas populism.“ Viljar Voog , täna, 14:06 Jaga: M

GALERII

PEREPOLIITIKA: Martin ja Mart Helme juhtimisel pole EKREsse jäänud jälgegi vanast rahvaliidust. Foto: Teet Malsroos

Mart Helme ütleb, et ükski maasikakasvataja ei vastuta, kui koroonaviirus Eestis levima hakkab, Henn Põlluaas teatab orjatöö lõpust põldudel ja Martin Helme käsib maksuametil kontrollida maasikakasvatajate tausta. „Nii halba suhtumist põllumeestesse ma ei mäleta mitte kunagi,“ sõnab endine põllumajandusminister Jaanus Marrandi. „Mingites eravestlustes on jah keegi võib-olla öeldud, et põllumehed on rumalad, aga avalikult nii paariat tekitada on enneolematu.“