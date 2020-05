TRUMP ANNAB VASTULÖÖGI: uus korraldus piiraks Facebooki ja Twitteri vabadust

Tüli kerkis üles sel teisipäeval, kui Twitter märkis ühe president Trumpi postituse ära kui „faktikontrolli vajava“. Selles väitis riigipea ilma igasuguste tõenditega, et posti teel hääletamine avab tee valimispettusele.

Samal teemal Maailm KÄTTEMAKS?! Trump ähvardas suhtlusvõrgustikke piirata või lausa sulgeda Trump reageeris kohemaid, süüdistades sotsiaalmeediahiiglast tsensuuris ning ähvardades kasutada täitevvõimu selle korralekutsumiseks. President teatas, et tema korralduse eesmärgiks on „kaitsta vaba kõne ühe tõsiseima ohu eest, millega see Ameerika ajaloos vastamisi seisnud“.

„Väike käputäis sotsiaalmeediamonopole kontrollib tohutut osa Ameerika Ühendriikide avalikust ning eraviisilisest kommunikatsioonist,“ teatas Trump. „Neil on piiramatu võim tsenseerida, piirata, toimetada, vormida, peita, muuta pea igasugust suhtlust kodanike ning laiema publiku vahel,“ vahendab CNN presidendi pahameelt.

Ekspertide hinnangul katsetab korraldus Valge Maja võimupiire. Mitmete hinnangul võib see olla põhiseadusega vastuolus. „Trump üritab endale võtta võimu kohtutelt ja Kongressilt, et kirjutada ümber juba aastakümneid püsinud seadust,“ kommenteeris demokraadist senaator Ron Wyden. „Ta otsustab seaduslikkuse üle omaenda huvidest lähtuvalt.“

Mida Trumpi korraldus tähendab?

Korraldusel siiski mingit käegakatsutavat, tulemuslikku tulevikku tõenäoliselt pole ning president tunnistas ka ise, et kindlasti ootavad korraldust ees juriidilised heitlused. „Ma pakun, et see pannakse kohtus küsimärgi alla, eks ole?“ lausus Trump. „Aga ma arvan, et meil läheb väga hästi.“

Korralduse tekst toob välja, et sotsiaalmeediafirmade töö ei toimu „heas usus“, vaid filtreerib hoopis ameeriklaste arvamust ning on seetõttu vastuolus rahvale igiomase vaba sõna traditsiooniga. „See praktika on olemuslikult ebaameerikalik ning demokraatiavastane,“ jätkab korraldus. Täpsemalt on presidendil pinnuks silmas sotsiaalvõrgustikke puudutava USA seadusloome kaks aspekti.