VIDEOINTERVJUU | Nancy: olen tänu selgeltnägemise võimele paljusid asju ette näinud 

Ronkmustad juuksed, nahast nokkmüts, ultralühikesed püksid ja paksu tallaga platvormkingad – sellisena sööbis mällu 1990ndate diskokuninganna Nancy. „Kui esinemistega alustasin, värisesin üle kere. Silme eest läks mustaks,“ meenutab Nancy Himma (55), et oli juba lapsena väga häbelik ja kogeb siiani lavanärvi. Kui kutsutakse, käib ta aga esinemas praegugi. „Näib, et inimestele meeldib, miks siis mitte?“

Nancy, su elus on olnud ka tohutult keerulisi perioode. Kuidas nendest üle said?

Alates 2005. aastat olen lugenud ja uurinud hästi palju asju. Õppinud meditatsiooni. See aitabki, kui ennast hästi tunda. Õpi ennast tundma ja saad palju kergemini üle ka frustratsioonist. Eks mul on ka mingid selgeltnägemise võimed. Olen seda arendanud ja tänu sellele ka paljusid asju ette näinud. Eks kõik naised on natuke nõiad.

Mul on teile ka hea soovitus. Ärge mõelge pidevalt, mida teised teist arvavad. See sööb teie hinge seest. Mida teised mõtlevad? Mis tähtsust sel on! Mis sa ise endast mõtled? See on tähtis, mitte karjainstinkt.