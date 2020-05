Seisukoht Seisukoht | Nagu õpetaja Laur Ia Mihkels, toimetaja , täna, 17:23 Jaga: M

Foto: ALDO LUUD

Sellist koolikevadet nagu see, mis äsja paljudele koolijütsidele läbi sai, ei ole kunagi varem olnud. Tavatu pole see ainult lõpuklasside õpilastele, vaid ka kõigile teistele. Alati on viimasel koolipäeval tehtud kokkuvõtteid ja jagatud tubli töö eest tunnustust. Ikka nii nagu õpetaja Laur „Kevade”-filmis: igaühele, ka suurimale kirstunaelale mõni soe sõna suvesse kaasa.