FOTOD | Põlvamaal raiuti maha iidsed ristipuud 

AS Lemeks Põlva juhataja Andres Hainsoo ütleb, et 27. veebruaril tuli seoses tormimurdudega maanteeameti projektijuhilt kiri, kus kirjutas järgmist: „Kuna tegemist on riigi tugimaanteega, kus liiklussagedus on antud lõigus üle 1000 auto ööpäevas, siis üksikute puude kasvama jätmine või kitsa metsariba jätmine kujutab antud juhul tõsist liiklusohtu. Loodetavasti saab raietööde lõpule viimisega see oht minimaalseks viidud.“