ÕNNETU LÕPUGA SEKSMÄNG: perverdi palgalised murdsid sisse valesse majja 

Uus-Lõuna-Walesi osariigis elaval mehel oli kange tung, et keegi seoks ta kinni ajal, mil ta kannab aluspesu – ning asuks siis teda luuaga nüpeldama. Oma iha rahuldamiseks nõustus ta maksma kahele Facebooki kaudu leitud mehele 5000 Austraalia dollarit (pea 3000 eurot) – seda tingimusel, kui ründajad on „tõeliselt head“.

BBC kirjutab, et kui uus elanik märkas eelmise aasta juulikuu varahommikul äkitselt oma köögis süttinud valgust, siis arvas ta, et see on üks sõber, kes käib iga päev hommikukohvi tegemas.