Koroonaviirus mõjus turgutavalt Eesti saunatööstusele 

"See oli üsna üllatav, isegi natuke hirmutav," rääkis saunakeriseid tootva firma Huum tegevjuht Siim Nellis Reutersile, lisades, et tootmise maht on eelmise aasta märtsikuuga võrreldes kasvanud 221 protsenti.

Iglucrafti juht Priit Kallas tõdes, et märtsist maini müüs ettevõtte 50 iglusauna, mis on sama palju kui terve möödunud aasta kokku. Nende firma saunad said kuulsaks, kui David Beckham seda oma Instagrami-lehel tutvustas. Jalgpallistaar oli saunaga tutvust teinud näitleja Guy Ritchie abil. Ka tippkokk Gordon Ramsay on Iglucrafti üks klientidest.