SUUR KOROONAKAART | Valitsus lubab Eestisse reisida ka kahest riigist, kus viirus möllab jätkuvalt ohtlikult 

Foto: Martin Ahven

Alates 1. juunist tohivad Eestisse siseneda kõik need haigustunnusteta inimesed, kes on viibinud vähemalt viimased 14 päeva mõnes Euroopa Liidu riigis, Schengeni konventsiooni liikmesriigis või Suurbritannias. Vaata suurelt koroonakaardilt, millistes riikides on nakatunuid ohtlikult palju ning kust saabujad peavad Eestis jääma karantiini. Valitsuse loal tohib Eestisse tulla neistki maadest, kus koroonaviirus jätkuvalt ohtlikult möllab – Rootsist ja Suurbritanniast.