Hiiumaal kasutas politseinik noorte laialiajamiseks gaasi 

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles Hiiu Lehele, et 16. mai hilisõhtul avastasid patrullpolitseinikud liikumispiirangu kontrolli käigus, et Tareste külas on RMK lõkke­platsi juurde kogunenud kümneliikmeline noorteseltskond, kes käitusid politseinike suhtes üleolevalt ja takistasid nende tööd.