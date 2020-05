Nördinud põllumehed rahandusministrile: oleme maksuametiga partnerid, meie ümbrikupalka ei salli 

„Kurb on tunnistada, et kui julgesime oma murest rääkida ja ootasime valitsuselt vastutulekut, saime vastuseks kuriteo kahtlustuse,“ lausus Eesti Maasikakasvatajate Liidu juhatuse liige Elke Lillemets. „Meil on Maksu- ja Tolliametiga pidev ja tõhus koostöö, loodame sama ka valitsuselt. Võib-olla ei ole kõik maasikakasvatajad maksuameti töökorraldusega lõpuni kursis, kuid kaubanduslikele tootjatele on seadusekuulekas tegutsemine oluline. Kindlasti leidub ka selliseid elupõliseid maainimesi, kes on aastakümneid oma peenramaad harinud ja käivad turul oma hoole ja armastusega kasvatatud marju müümas, et mõnikümmend eurot pensionile lisa teenida. Enamikule maasikakasvatajatele on aus konkurents väga oluline ja sellepärast ka maksude maksmine.“

„Põllumajanduskoda ümbrikupalga maksmist ei salli ning ei soovitada seda mitte ühelegi põllumajandussektori ettevõttele,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda juhatuse esimees Roomet Sõrmus. „Tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus peame oma liikmeid kaitsma lausrünnaku eest. Tööjõumure on kogu põllumajandussektoril, kuid eesliinile on jäänud maasikakasvatajad. On kahetsusväärne, et kogu sektori maksukäitumine seatakse pealiskaudse info põhjal kahtluse alla. Kui rahandusminister soovis meid aga pelgalt maksukuulekusele üles kutsuda, nagu kõiki Eesti ettevõtjaid, siis sellega saame igal juhul nõustuda – peame ausat käitumist mõistlikuks ja õigeks. Eestis on olemas selged reeglid ja nõuded, kus toimub nii kohalike kui välismaiste töötajate registreerimine ja kuidas toimub maksustamine. Politsei- ja Piirivalveamet ning Maksu- ja Tolliamet teevad oma tööd kohusetundlikult igal pool, ka maasikapõllul.“

„Kõik riigikogu ja valitsuse liikmed on teretulnud nii talusid külastama kui maasikaid korjama,“ ütles Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin. „Juba paari nädala pärast on võimalik hooajatöödel kaasa lüüa kuni septembri keskpaigani. Esimesed aktivistid on juba maad kuulamas käinud. Ainult siis, kui Eesti juhid mõistavad riigi juurprobleeme, on võimalik neid lahendada. Kõrghooaja tööpuudus põllumajanduses on valus mure, veel valusam hakkab siis, kui tööjõukriis jõuab pärale teistesse sektoritesse. Praegu toimuv maasikakasvatajate halvustamine on kohatu, mure on suur kogu põllumajanduses.“